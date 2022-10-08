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أفادت أنباء بأن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار بمحطة وقود في مقاطعة دونيجال بأيرلندا.

وتحدث جون أودونيل، وهو سياسي محلي من المقاطعة المذكورة، خلال مقابلة له مع قناة سكاي نيوز مساء اليوم الجمعة، عن وقوع "إصابات خطيرة".

وتسبب الانفجار الذي قيل إنه انفجار غازي وقع ظهر اليوم الجمعة - في فوضى عارمة وألحق أضرارا بالمباني والسيارات في المنطقة.

ولم ترد معلومات أكثر دقة عن عدد الإصابات.

كما لم يتضح سبب الانفجار حتى الآن.

وكان عمال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث على نطاق واسع.

وقال أودونيل إن الانفجار تسبب في إصابة سكان قرية كريسلوج الصغيرة بالصدمة، مشيرا إلى أنه يصلى من أجل ألا يكون هناك قتلى.