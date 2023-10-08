نيبال: 11 طالبا مفقودا في إسرائيل

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قال وزير خارجية نيبال نارايان براكاش سعود، إن ما لا يقل عن 11 طالبا زراعيا نيباليا مفقودون حاليا في إسرائيل في أعقاب هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية يوم السبت.

وأعرب سعود عن قلقه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى، تويتر سابقا، بشأن 11 طالبا مفقودا كانوا يدرسون في كلية زراعية في كيبوتس عالوميم بالقرب من حدود غزة.

وهناك 17 طالبا نيباليا في الكلية. وأصيب أربعة منهم في الهجمات ويتلقون العلاج، في حين تأكدت سلامة اثنين.

وقال الوزير: "لسوء الحظ، فإن وضع الأفراد الـ11 المتبقين غير مؤكد لأنه يتعذر التواصل معهم، مما يثير مخاوف بشأن خسائر بشرية محتملة. الجهود جارية لجمع معلومات دقيقة وتقييم الوضع بشكل شامل".

وكان الطلاب جزءا من برنامج "التعلم والكسب" الذي ترعاه الحكومة الإسرائيلية.

وهناك حوالي 4500 نيبالي يعملون في إسرائيل، وهناك 265 طالبا نيباليا يشاركون في البرنامج، وفقا لمسئولين نيباليين.