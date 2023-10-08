صحيفة جيروزاليم بوست: مقتل 15 إسرائيليا جنوب عسقلان

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أعلنت صحيفة «جيروزاليم بوست»، صباح اليوم الأحد، عن مقتل 15 إسرائيليا جنوب عسقلان.

وأفادت وكالة «معا» الإخبارية، بمقتل 15 إسرائيليا على يد مقاومين، توغلوا في منطقة مفكيم جنوب عسقلان.

وفي وقت سابق، استولى مسلحون فلسطينيون، صباح اليوم الأحد، على سيارة ركاب في مفرق مفكيعيم بغلاف غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الشرطة الإسرائيلية، طاردت السيارة التي استولى عليها مسلحو حماس، منوهة أن المسلحين اقتادوا السيارة شمالا باتجاه مدينة تل أبيب، وسط إطلاقهم الرصاص من داخل السيارة.

ولفتت إلى «إغلاق شارع 6 نظرا لخطورة الوضع»، قائلة إن «القوات الشرطية تمكنت في وقت لاحق من تحييد خطر السيارة».

وأصيب 6 مستوطنين، فجر اليوم الأحد، أحدهم بجروح خطيرة، لدى سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن مستوطنة إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ على مبنى بالمدينة، فيما أصيب 5 آخرون بجروح طفيفة.

وقبل ذلك بوقت قصير دوت صافرات الإنذار في عسقلان وسديروت وعدد من مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة، بعد إطلاق رشقات صاروخية جديدة، بالتزامن مع غارات عنيفة يشنها الطيران الإسرائيلي على القطاع.

وسجلت إصابة مباشرة لأحد المنازل في سديروت، دون وقوع إصابات.

من جانبها، طلبت شرطة الاحتلال في بيان لها المستوطنين بالانصياع لتعليمات قوات الأمن، وإبلاغ الخط الساخن أو الضباط المنتشرين في المنطقة، بشأن أي حادث غير عادي.

وأضافت: «في مناطق القتال يجب البقاء في المناطق المحمية وتجنب الوصول إلى الساحات وعدم لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات».

وفجر السبت، أعلنت «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة حماس، بدء عملية عسكرية باسم «طوفان الأقصى» من غزة، بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة.