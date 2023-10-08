قالت مصادر عبرية، إن «الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء إضافية لـ18 من جنوده وضباطه، قتلوا خلال الاشتباكات في المستوطنات شرق غزة».

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال اعترف حتى الآن بمقتل 44 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا، بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية.

ونوه الإعلام العبري أن «من بين الضباط القتلى قائد وحدة المتعددة الأبعاد، التي أقامها رئيس أركان الاحتلال السابق عام 2019».

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى»، منذ أمس السبت، إلى نحو 350.

وكشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أسماء عدد من جنوده الذين قتلوا خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وبدأت حماس، في وقت مبكر السبت، هجوما مباغتا، أطلقت خلاله آلاف الصواريخ وتوغلت في أراضٍ إسرائيلية، حيث احتجزت رهائن واختطفت آخرين ونقلتهم إلى قطاع غزة.

وردّت إسرائيل بغارات جوية مكثفة على قطاع غزة. وصدرت إدانات دولية لهجوم حماس، ودعت دول أخرى إلى ضبط النفس.