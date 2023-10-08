وزير الخارجية الباكستاني يدعو المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء الصراع في الأراضي الفلسطينية

دعا وزير الخارجية الباكستاني المؤقت، جليل عباس جيلاني، المجتمع الدولي، إلى التدخل الفوري لإنهاء الصراع الجاري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية المدنيين والعمل من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.

وقال جيلاني، في تصريح اليوم، إن باكستان تشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العداء في الشرق الأوسط وفقدان أرواح الأبرياء، مجددًا تضامن باكستان مع الفلسطينيين ودعوتها إلى الوقف الفوري للعنف والقمع الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأضاف: يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة قابلة للعيش ومتصلة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمتها.