الصين تطالب فلسطين وإسرائيل بالتزام الهدوء وضبط النفس

الخارجية الصينية: سبيل الخروج من الصراع يكمن في حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين المستقلة



طالبت جمهورية الصين الشعبية أطراف الصراع في فلسطين وإسرائيل بالتزام الهدوء وضبط النفس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الأحد، إن الصين قلقة للغاية إزاء التصعيد الحالي للتوترات وأعمال العنف بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع المتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس والوقف الفوري للأعمال العدائية لحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الأوضاع.

وقالت الخارجية الصينية إن تكرار الصراع مرة أخرى يظهر أن الجمود المطول لعملية السلام لا يمكن أن يستمر.

وأضافت: يكمن السبيل الأساسي للخروج من الصراع في تنفيذ حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطين المستقلة.

وتابعت: يحتاج المجتمع الدولي إلى العمل بمزيد من الإلحاح، وزيادة المدخلات في قضية فلسطين، وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وإيجاد طريقة لتحقيق سلام دائم.

وأردفت وزارة الخارجية الصينية: ستواصل الصين العمل بلا هوادة مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية.

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية شنت هجمات على مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، أدى إلى مقتل 350 إسرائيليا، فيما ردت إسرائيل بضربات على القطاع أسفرت عن استشهاد قرابة 313 فلسطيني وإصابة المئات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن حماس شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وكان القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف أعلن، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الضيف في كلمة له: "إن العدو دنس الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول، واعتدى على المرابطات، ودنس جنوده الأقصى وسبق أن حذرناهم"، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.