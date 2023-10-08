إضراب شامل بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلى والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمى

عمّ الإضراب الشامل مُحافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المُتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 مواطنًا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة خطيرة.

وشلّ الإضراب، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات لجماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل ميادين التصدي للاحتلال، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية، والدولة، والاستقلال.

وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين.

وقالت مصادر، إن سلطات الاحتلال أخطرت بإغلاق المسجد اعتبارا من اليوم، وحتى إشعار آخر، حيث قامت بتعليق إخطار مكتوب بهذا الخصوص على بوابات المسجد.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للمسجد الإبراهيمي.



وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على كل المداخل المؤدية إلى المسجد، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.