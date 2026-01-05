طبيب منتخب مصر يكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة محمد حمدي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن إصابة محمد حمدي بالتواء في الركبة، على أن يتوجه اللاعب لإجراء أشعة خلال الوقت الحالي.

وكان محمد حمدي قد غادر مباراة مصر وبنين في الشوط الأول، بعد سقوطه على ركبته اليسرى وعدم قدرته على إكمال اللقاء، ليحل أحمد فتوح بدلًا منه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخبي مصر وبنين.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ16 باعتلاء صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا، وتعادل سلبي أمام أنجولا.

أما منتخب بنين تأهل ضمن أفضل 4 ثوالث في مجموعات الدور الأول، بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة.

حقق "الفهود" فوزا وحيدا على بوتسوانا مقابل خسارتين أمام السنغال والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل الفائز من مواجهة مصر وبنين، لدور الثمانية منتظرا الفائز من مواجهة كوت ديفوار حامل اللقب ضد بوركينا فاسو.