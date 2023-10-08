وزير العدل الألماني يسعى للحد من البيروقراطية على المستوى الأوروبي

يعتزم وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، الاستفادة من اجتماع مجلسي وزراء ألمانيا وفرنسا هذا الأسبوع؛ من أجل إطلاق مبادرة للحد من البيروقراطية الزائدة على المستوى الأوروبي.



وقال بوشمان لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "أكثر من نصف الأعباء البيروقراطية تأتي حاليا من الاتحاد الأوروبي"، وأشار إلى أن هذا الكم الكبير المتزايد دائما من البيروقراطية الأوروبية يهدد بدفن الشركات تحته.



وأعلن الوزير الألماني، أنه يسعى لعكس هذا التطور السيئ بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.



وتعتزم الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الفرنسي الاجتماع، غدا الاثنين، في اجتماع يستمر يومين في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا.



ومن المقرر تناول التحول الصناعي وتعزيز السيادة التقنية لأوروبا خلال هذا الاجتماع، تحت قيادة المستشار الألماني، أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.