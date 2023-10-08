تقارير عن مقتل المئات إثر شن حماس هجوما واسع النطاق ضد إسرائيل

شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما مفاجئا على إسرائيل من قطاع غزة اليوم السبت، وذكرت تقارير أن المئات قتلوا من الجانبين في القتال الذي أعقب الهجوم، الذي شهد أخذ أسرى إسرائيليين إلى غزة.

وردت إسرائيل بهجمات انتقامية على قطاع غزة في أعنف يوم بين الطرفين المتصارعين منذ سنوات، وصادف الهجوم الذكرى الخمسين لحرب السادس من أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشعب الإسرائيلى إن إسرائيل في حالة حرب، لا في عملية أو جولات، بل حرب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن حركة حماس، التي تحكم القطاع الساحلي، أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تقدم مسلحون فلسطينيون أيضا إلى البلاد برا وبحرا وجوا في الهجوم المفاجئ، وفقا للجيش الإسرائيلي، ونشب قتال عنيف مع الجنود الإسرائيليين.

وقتل المسلحون العديد من الإسرائيليين في مستوطنات محيطة بغزة. وتمترس بعض المسلحين في منازل مع رهائن إسرائيليين. ووفق تقارير عسكرية تم أخذ عدة إسرائيليين إلى قطاع غزة.

وأفادت خدمة "زكا" الإسرائيلية للإغاثة بمقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإصابة ما يربو على 1452 آخرين في إسرائيل حتى مساء اليوم.

وفي غزة، لقي 242 شخصا حتفهم وأصيب حوالي 1700 آخرين عقب الضربات الانتقامية للجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت وزارة الصحة في غزة.

وتعرضت تل أبيب والمناطق المحيطة بها لهجوم صاروخي ثالث مساء اليوم السبت حيث استهدفت الصواريخ أيضا مدنا في الجنوب، وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داوود الحمراء) أنه "في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار في الدقائق القليلة الماضية، تجري فرق نجمة داوود الحمراء عمليات تفتيش في المناطق التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ فيها". وأدرجت تل أبيب وريشون لتسيون وبات يام كمناطق متضررة.

وذكرت خدمة نجمة داوود الحمراء أن عدة أشخاص أصيبوا إثر الهجمات، منهم ثلاثة تعرضوا لإصابات خطيرة. ولم يتضح في البداية ما إذا كان المصابون تعرضوا للإصابات جراء الهجمات أم لدى فرارهم. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن إدارة الإطفاء، أن مبنى تعرض للقصف الصاروخي في تل أبيب وانهار. وتم إنقاذ شخصين.

وسمع دوي انفجارات عديدة في سماء المدينة الساحلية، ويعتقد أنها انطلقت من نظام القبة الحديدية الإسرائيلي للدفاع ضد الصواريخ.

وذكرت حماس مساء اليوم انها أطلقت 150 صاروخا آخر على إسرائيل في انتقام للضربات التي تعرض لها مبنى سكني في غزة.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستقطع إمدادات الكهرباء عن غزة.

ويعتمد القطاع على واردات النفط في إمدادات الطاقة لديه.