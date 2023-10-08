إسرائيل: 6 إصابات مباشرة بالصواريخ في سديروت خلال القصف الأخير

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بتسجيل 6 إصابات مباشرة بالصواريخ في سديروت خلال القصف الأخير.

وأشارت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، إلى تسجيل إصابة حرجة لإسرائيلي في سديروت؛ جراء سقوط قذيفة على مبنى سكني، قائلة إن المسعفين يقدمون له العلاج الأولي.

ولفت موقع «i24» العبري، إلى أن «صافرات الإنذار تدوي في سديروت والبلدات المجاورة»، في ظل استئناف إطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل.

وفي وقت سابق، نوهت كتائب القسام، أن مقاتليها لا يزالون يخوضون «اشتباكات ضارية» في عدة مواقع داخل إسرائيل.

وقالت القسام، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه «لا يزال مجاهدو الكتائب يخوضون اشتباكات ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة، منها أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم».

وأضاف البيان: «تقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية».

وصرح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، في بيان، بأن «المقاومة تمتلك من أوراق القوة؛ ما يمكنها من وضع حد لعدوان الاحتلال وحكومته الفاشية، وتدفعيه ثمن استمرار عدوانه وجرائمه».

وحذر القانوع من أنه «كلما تمادى الاحتلال في عدوانه واستهدافه للأبراج والمدنيين زادت فاتورة الحساب، وستفاجئه المقاومة بضربات موجعة».