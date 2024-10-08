محافظ قنا ومدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة يبحثان إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في قوص

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحي بمركز قوص، بحجم استثمارات يقدر بحوالي 10 ملايين يورو، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود مبروك عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد نصر استشاري شئون البيئة بالمحافظة، والمهندس الحسيني محمد ممثل جهاز شئون البيئة، وأحمد الزين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وتم استعراض إنجازات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وحجم الدعم الفني وتدخلات بنية تحتية، وكذا جهود البرنامج نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

وقال محافظ قنا، إن مشروع إنشاء مصنع المعالجة والتدوير والمدفن الصحي بمركز قوص، على مساحة 18 فدانا بطاقة استيعابية 450 طنا يوميا، سوف يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ومن ثم خفض التلوث بتحسين جودة الهواء والمياه والتربة بما ينعكس على صحة المواطنين، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة معدل التحويل ليصل إلى 85% وفقا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات.

وأضاف محافظ قنا، أن المشروع سوف يلبي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.



