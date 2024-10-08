فرنسا تحظر دخول ابن أسامة بن لادن لأراضيها

فرضت فرنسا حظرا على دخول عمر بن لادن ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن لأراضيها، مشيرة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأكد وزير الداخلية برونو ريتايو شرعية القرار، اليوم الثلاثاء، في منشور عبر منصة إكس، حيث كتب قائلا: "يضمن القرار الإداري أن (عمر بن لادن) لن يتمكن من العودة إلى فرنسا لأي سبب كان".

وذكرت تقارير أن عمر بن لادن كتب تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 2023 في ذكرى مقتل والده، وتم تفسيرها باعتبارها "تمجيدا للإرهاب".

ويسود الاعتقاد على نطاق واسع أن والده أسامة بن لادن، الذي قتلته القوات الأمريكية في باكستان في 2011، هو العقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.