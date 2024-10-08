قطر تطلق جسرا جويا لدعم لبنان بالمساعدات الإنسانية

قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، اليوم الثلاثاء، إن بلادها أطلقت جسرا جويا بين الدوحة وبيروت لدعم لبنان بالمساعدات الإنسانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقائها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت.

وأوضحت الخاطر أنه من المتوقع إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد الايواء والمواد الغذائية إلى لبنان خلال شهر أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "في ما يتصل بسياق دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، فان هذا الدعم هو قديم ومستمر إن شاء الله، وهو دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للقوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دورا محليا في هذا السياق، وكذلك هو دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة".

وأكدت الخاطر، تضامن قطر دولة وشعباً مع لبنان "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

كما أكدت موقف قطر "الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنيه".

وأعربت عن إدانة دولة قطر للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين اللبنانيين.

وتابعت: "ما كان لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة".

وزادت: "نحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار. ونذكّر في هذا السياق بما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت به قبله الدول العربية من وقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلية وإرسال العتاد والسلاح".

واستقبل ميقاتي في العاصمة بيروت، الوزيرة القطرية في حضور سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق ومن الجانب اللبناني وزير الصحة فراس الأبيض ووزير البيئة ناصر ياسين.

وخلال اللقاء رحب ميقاتي بزيارة الخاطر "وما ترمز إليه من تأكيد وقوف قطر المستمر الى جانب لبنان، ودعمها له لمواجهة هذه الظروف الصعبة".