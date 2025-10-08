قطر تحذر: اقتحام بن غفير للأقصى يوسع دائرة العنف بالمنطقة

أدانت قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رفقة مستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك، الثلاثاء، محذرة من أن مثل هذه الاستفزازات "توسع دائرة العنف بالمنطقة".

وقالت، في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تدين بشدة اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وتعده انتهاكا صارخا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم".

وأضافت محذرة: "استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف في المنطقة".

وشددت الدوحة على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة".

وصباح الأربعاء، اقتحم بن غفير ومئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قواته، في خطوة "استفزازية" لاقت ردود فعل عربية غاضبة، في مقدمتها السعودية وقطر.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيانها تأكيد موقف قطر "الثابت والداعم لعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أدانت السعودية، في بيان رسمي، اقتحام باحات المسجد الأقصى، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق المقدسات الإسلامية.

ويأتي اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى، والذي يتزامن مع "عيد العرش" اليهودي، كاستمرار لنهج إسرائيلي "مستفز"، حيث اقتحم أكثر من 500 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى الثلاثاء، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ويعد هذا الاقتحام الـ 12 الذي ينفذه بن غفير، منذ تسلمه مهامه نهاية 2022، بينها 9 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.