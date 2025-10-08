مديرية العمل بالأقصر تصرف منحا مالية للعمالة غير المنتظمة خلال سبتمبر الماضي

أعلن محمود باسل، مدير عام مديرية العمل في الأقصر، أنه تم صرف منح مالية بإجمالي 61 ألف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، في إطار جهود المديرية لدعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

وأوضح باسل، أن المنح شملت منحة مولود أول وثانٍ بقيمة 26 ألف جنيه لعدد 13 عاملاً، ومنحة زواج بمبلغ 24 ألف جنيه لـ8 عمال، ومنحة وفاة لعدد 3 عمال بقيمة 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى منحة حالة طبية خاصة بقيمة 5 آلاف جنيه لعامل أجرى عملية جراحية كبرى.

وأشار باسل، إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن أعمال تكثيف أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة، وتقديم المساعدات التي تضمن لهم حياة كريمة وتحسين ظروفهم الاجتماعية.