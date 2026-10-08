الأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين على مطارين بالسعودية

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أدانت الأمم المتحدة، الخميس، "بشدة" الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن على السعودية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة "تجدد إدانتها الشديدة لهذه الهجمات، ولا سيما الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار أبها الدولي ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض".

وأشار إلى أن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر في اليمن ومحيطها، والاشتباكات المكثفة الدائرة على جبهات عدة، مؤكدًا أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعا دوجاريك الأطراف إلى الالتزام بتعهداتها وواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت الأربعاء مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجمات للحوثيين استهدفت مطار أبها الدولي في مدينة أبها جنوبي البلاد، ومطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض.

ويشن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على العاصمة السعودية الرياض ومناطق أخرى في المملكة.