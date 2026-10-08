عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض بعد ثمانية أشهر في الفضاء

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض قادمين من محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، بعد أن سافروا بشكل سريع إليها قبل ثمانية أشهر لاستبدال زميل لهم مريض وطاقمه.

وأعادت شركة "سبيس إكس" الطيارين الأمريكيين والفرنسي والروسي إلى الأرض بهبوط مائي في المحيط الهادئ قبالة ساحل لوس أنجليس.

وكانت رائدة الفضاء في وكالة "ناسا" جيسيكا ماير وجاك هاثاواي، والفرنسية صوفي أدينو، والروسي أندريه فيدياييف قد غادروا المختبر المداري أمس الأربعاء، استعدادا للعودة إلى الأرض.

وقد وصل بدلاؤهم متأخرين ثلاثة أسابيع بسبب إصلاحات في الكبسولة، ما أخّر عودة هذا الطاقم إلى الأرض.

وكانت ماير وطاقمها قد غادروا الكوكب في فبراير الماضي لاستبدال أربعة من الرواد العاملين بالمحطة أُعيدوا إلى الوطن مبكرًا بعد أن مرض أحدهم — مايك فينكي من "ناسا"، المتقاعد الآن.

وكان هذا أول إخلاء طبي في "ناسا" خلال 65 عامًا من رحلات الفضاء البشرية.

ويبقى سبعة رواد فضاء على متن محطة الفضاء، يمثلون الولايات المتحدة وروسيا وكندا. وقد استقبلت المحطة 298 زائرًا من 26 دولة منذ افتتاحها في عام 2000، وفقًا لإحصاء "ناسا".