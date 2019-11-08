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قبل 59 عاماً، في 8 نوفمبر 1960 بالتحديد، أعلن المجمع الانتخابي بالولايات المتحدة، فوز المرشح جون كنيدي بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأميريكية، وذلك بعد منافسة كبيرة ضد نائب الرئيس وقتها ريتشارد نيكسون، وساهم المظهر الجذاب للشاب جون كنيدي في حسم السباق لصالحه،قدم كنيدي وعود براقة أثناء حملته وأراد الامريكيون أن يخوضوا تجربته كشاب يحمل طموحات أغلبهم.

وفي ذكرى إعلانه رئيساً نستعرض أبرز أقوال الرئيس كنيدي التي عرضها في كتاباته وخطاباته الرسمية والتي لخص بها رؤيته وسياسته..

1- ما أدهشني عندما تولينا السلطة أن معظم الأمور كانت بالسوء الذي كنا ندعيه.

2- من الحقائق المؤسفة أن بإمكاننا تأمين السلام فقط بالتحضير للحرب.

3- السياسة الداخلية قد تخذلنا ليس إلا، أما السياسة الخارجية فبإمكانها قتلنا.

4- على الإنسانية أن تضع حدا للحرب وإلا فسوف تضع الحرب حدا للإنسانية.

5- جهل ناخب واحد في نظام ديمقراطي يضر بأمن المجتمع كله.

6- لا غنى لكل من الزعامة والتعلم عن بعضهما البعض.

7- دعنا لا نتناقش أبدا بدافع الخوف، لكن دعنا أيضاً لا نخشى النقاش قط.

8- سامح أعداءك، لكن لا تنس أبدا أسماءهم.

9- إن لم نستطع أن ننهي خلافاتنا الآن، فيمكننا على الأقل المساعدة على أن يكون العالم مكاناً آمناً للاختلاف.

10- يجب ألا ننسى أن الفن ليس صورة من صور الدعاية السياسية، بل صورة من صور الحقيقة

11- مشاكلنا من صنع البشر، ولذلك يمكن للبشر حلها، فليس من مشكلة تخص المصير البشري تكون فوق مستوى البشر.

12- نحن لا نستحق الحرية.. ما دمنا نؤمن بأشياء لا نملك الجرأة على قولها.

13- حرر عقلك وقبل أن تتحرر تأكد أنك ستعيش وحيدا وسط الآلاف من الناس المستعدين للدفاع عن سجنهم.

14- نحن جميعا نسكن هذا الكوكب الصغير نتنفس نفس الهواء وكلنا نمتلك نفس القلق على أبنائنا فما الجدوى من كل تلك الصراعات التى نعيشها؟

15- التغيير سنة الحياة، ومن يقصرون نظرهم على الماضي أو الحاضر سوف يخسرون المستقبل.