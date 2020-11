هاريس بعد فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي: أفكر في والدتي والنساء ذوات البشرة السمراء

نشرت نائبة الرئيس المنتخب، كاملا هاريس، مقطع فيديو من كلمتها التي ألقتها، صباح اليوم الأحد، عقب إعلان فوزها والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الأمريكية.

وعلقت هاريس، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، على الفيديو، قائلة: «أفكر في والدتي، شيامالا جوبالان هاريس، وأجيال النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي جئن قبلي ممن آمنوا بعمق بأمريكا حيث تكون لحظة مثل هذه ممكنة».

I’m thinking about my mother, Shyamala Gopalan Harris, and the generations of Black women who came before me who believed so deeply in an America where a moment like this is possible. pic.twitter.com/c3f13juMPw