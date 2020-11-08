 هاريس بعد فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي: أفكر في والدتي والنساء ذوات البشرة السمراء - بوابة الشروق
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هاريس بعد فوزها بمنصب نائب الرئيس الأمريكي: أفكر في والدتي والنساء ذوات البشرة السمراء

كامالا هاريس
كامالا هاريس
هديل هلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 6:11 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 6:11 م

نشرت نائبة الرئيس المنتخب، كاملا هاريس، مقطع فيديو من كلمتها التي ألقتها، صباح اليوم الأحد، عقب إعلان فوزها والمرشح الديمقراطي جو بايدن، بالانتخابات الأمريكية.

وعلقت هاريس، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، على الفيديو، قائلة: «أفكر في والدتي، شيامالا جوبالان هاريس، وأجيال النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي جئن قبلي ممن آمنوا بعمق بأمريكا حيث تكون لحظة مثل هذه ممكنة».

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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