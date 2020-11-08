«الأهلى المصرى» يمنح قرضا بقيمة 320 مليون جنيه لفندق كونراد

وافق البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ على منح قرض بقيمة 320 مليون جنيه لصالح الشركة العالمية للاستثمارات السياحية «كونراد» ــ تبعا لتصريحات مصادر بالبنك تحدثت لــ «مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن التمويل يوجه لتمويل رأس المال العامل للفندق، ضمن مبادرة البنك المركزى لمساندة قطاع السياحة.

وتأسست الشركة المالكة لفندق كونراد 1993، كإحد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال ويضم هيكل المساهمين مصر للتأمين 10.7%، مصر لتأمينات الحياة 9.3%، بنك مصر 10%، المصرف العربى الدولى 20%، بنك قطر الوطنى 16%، العربية للمشروعات السياحية 14%، وآخرون 20%.

وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى والقروض المشتركة فى البنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة ان مصرفه ضخ تسهيلات لتمويل مبادرة التجديد والإحلال لقطاع السياحة، بقيمة 3 مليارات جنيه لنحو 16 عميلا فى حين بلغ تمويل مبادرة تمويل رأس المال العامل لقطاع السياحة 972 مليون جنيه لنحو 32 عميلا.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، تعديل بعض بنود مبادرة البنك لمساعدة القطاع السياحى والخاصة بتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بمبلغ 3 مليارات جنيه مصرى، بضمان وزارة المالية وبسعر عائد 5% من خلال التعهد الصادر من البنك المركزى، لشركة ضمان مخاطر الاستثمار، وأشار البنك المركزى إلى أن المبادرة التى تم تدشينها فى 23 مارس الماضى، سارية على أن يكون سداد القروض عامين من تاريخ المنح، بالإضافة إلى فترة سماح 6 أشهر يتم خلالها رسملة العوائد.