دراسة دولية: الهند تجني تريليون دولار من التحول إلى الاقتصاد الأخضر

خلصت دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، أصدرها اليوم الإثنين، إلى أن الهند ستجني من تحقيق الحياد الكربوني، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، نحو تريليون دولار في 2030، و15 تريليون دولار في 2070.



وأشارت الدراسة إلى أن الهند تحتاج إلى التركيز على 5 قطاعات رئيسة؛ لتحقيق الحياد الكربوني، هي: الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية، إضافة إلى المدن.



كانت الهند قد أعلنت تعهدًا بتحقيق الحياد الكربوني في عام 2070، وذلك في قمة المناخ كوب 26 المنعقدة -حاليًا- في مدينة غلاكسو الإسكتلندية.

ورغم صعوبة تحقيق الهند الحياد الكربوني؛ كونها تعتمد بنسبة 70% على حرق الفحم لتوليد الكهرباء؛ فإن نتائج الدراسة تبدو مُغرية؛ إذ لن تكون العوائد الاقتصادية الضخمة التي ستجنيها الهند الوحيدة.



فقد كشفت الدراسة عن أن تحقيق الحياد الكربوني في الدولة الآسيوية العملاقة وذات العدد الضخم من السكان، الذي تجاوز 1.2 مليار نسمة، والتي تمثل ثالث أكبر مصدر عالمي لانبعاثات الكربون، سيوفر نحو 50 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2050.



وتقدم دراسة دافوس لنيودلهي خارطة طريق للتحول إلى الاقتصاد الأخضر في قطاعي الزراعة والخدمات.



كما تركز دراسة دافوس على فوائد الحياد الكربوني للهند، ودورها في إنقاذ الأرواح، وتحفيز الصناعات الجديدة، وتوفير وظائف، إضافة إلى تعزيز إسهام الهند في الحد من تغير المناخ.



وتعهد رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، في قمة كوب 26، بخطة لتحقيق الحياد الكربوني من 5 أجزاء.