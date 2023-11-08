أبو عبيدة: نناور بقوات النخبة وسلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن الكتائب تناور بقوات النخبة رغم المجازر والقصف الهمجي للعدوان الإسرائيلي.



وأضاف خلال كلمة، مساء الأربعاء: «رغم المجازر والقصف الهمجي الذي يستهدف بالأساس المدنيين والمرافق المدنية في جريمة حرب أمام العالم الذي تحكمه شريعة الغاب، إلا أننا بفضل الله نناور بقوات النخبة من مجاهدينا فنلتف لضرب العدو في خطوطه الخلفية وننصب له ولدباباته الكمائن».



وذكر أن «المجاهدين يدمرون الدبابات من النقطة صفر، ومن المدى الفعال للدروع والأفراد وكذلك للبنايات التي يتحصن بها الجنود»، قائلًا إن «سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية دك التحشدات بقذائف الهاون والصواريخ».



وأكد أن «البسالة والإقدام التي يتمتع بها المجاهدون في الميدان لصد العدوان وتكبيد الغزاة النازيين الهزيمة، مفخرة لكل مسلم وحر في العالم»، بحسب تعبيره.



ولفت إلى استعراض جانب من بطولات المجاهدين والتحامهم مع جنود الاحتلال المتحصنين في البنايات واصطيادهم لدباباته وتدميرها، معقبًا: «هذا غيض من فيض مما سيفعله مجاهدون في الميدان بقوة الله ومعيته».