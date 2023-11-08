وزراء الخارجية العرب يجتمعون غدا في الرياض للتحضير للقمة الطارئة السبت المقبل

يعقد وزراء الخارجية العرب غدا الخميس في الرياض، اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الطارئة المقررة يوم السبت المقبل لبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المتوقَّع أن تطالب القمة العربية الطارئة بوقف إطلاق النار في المقام الأول، بالإضافة إلى موقف سياسي صلب لدعم الفلسطينيين، وفقاً لما أكده السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.

ووصل وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد اليوم الأربعاء، إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع الوزاري للمرة الثانية بعد أقل من شهر على الاجتماع الوزاري الأول، الذي انعقد بشكلٍ طارئ في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في العاشر من أكتوبر الماضي، بطلب من دولة فلسطين.

ويجتمع السبت المقبل في السعودية، قادة وزعماء الدول العربية الـ22 لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة، للتشاور والتنسيق وبحث سُبل مواجهة التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لتمثل هذه القمة الالتئام الطارئ الـ16 للزعماء العرب، بعد 15 قمة طارئة في أوقات سابقة.