الثلاثاء 24 مارس 2026 12:25 ص القاهرة
وقوع عدة انفجارات في طهران وتصاعد أعمدة الدخان

وكالة أنباء الأناضول - أرشيفية
الأناضول
نشر في: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 12:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مارس 2026 - 12:02 ص

أفاد مراسل الأناضول، مساء الاثنين، بوقوع عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وأشار إلى تصاعدت أعمدة الدخان من الأجزاء الشمالية للعاصمة بعد سلسلة من الانفجارات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سُمع أيضا في المناطق الغربية والجنوبية من العاصمة.

وبعد الانفجارات، تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

