العراق: إحباط استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية تمكنت من إحباط استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله اليوم الاثنين ، إن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل".

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28فبراير الماضي، تعرضت مدينتا أربيل والسليمانية كبرى مدن إقليم كردستان العراق هجمات بالمسيرات طالت القواعد العسكرية الأمريكية في مطار أربيل وقاعة حرير العسكرية وأكاديمية تدريب في القاعدة الأمريكية.