 العراق: إحباط استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مارس 2026 12:25 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

العراق: إحباط استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 مارس 2026 - 11:52 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مارس 2026 - 11:52 م

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية تمكنت من إحباط استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل بطائرة مسيرة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله اليوم الاثنين ، إن "الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل".

ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل.

ومنذ الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الـ28فبراير الماضي، تعرضت مدينتا أربيل والسليمانية كبرى مدن إقليم كردستان العراق هجمات بالمسيرات طالت القواعد العسكرية الأمريكية في مطار أربيل وقاعة حرير العسكرية وأكاديمية تدريب في القاعدة الأمريكية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك