أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الأربعاء، حصاد ٩.٦ مليون متر مكعب من مياه السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن شلاتين ودهب ومرسى علم مؤخرا.

وذكر تقرير تلقاه وزير الري الدكتور هاني سويلم من قطاع مياه الجوفية أنه "على الرغم من شدة الأمطار وما نتج عنها من كميات كبيرة من مياه السيول إلا أن الأعمال الصناعية التي أنشأتها الوزارة (سدود وبحيرات وحواجز توجيه وبرابخ ومعابر) أسهمت في توفير قدر كبير من الحماية للمواطنين والمنشآت".

كان التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري قد أشار لاحتمالية تعرض بعض مدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لأمطار رعدية قد ينتج عنها حدوث سيول،

بحسب بيان للوزارة، صباح الأربعاء

وأشار البيان إلى التنسيق بين جميع الجهات والتأكد من جاهزية جميع المنشآت الصناعية وعدم وجود أي عوائق بالمخرات لحركة المياه، وتشكيل لجان على مدار الساعة للمتابعة والرصد وحساب كميات مياه الامطار التي يجري حصادها، وبعد الانتهاء من العاصفة مرت الجهات المعنية على جميع الأعمال الصناعية المنفذة في محيط المنطقة التي تعرضت للعاصفة المطرية.

وأضاف أنه نتيجة للعاصفة المطرية فقد حدث سيل خفيف بوادي وتير بمدينة نوبيع دون حدوث أية مشاكل، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينتي دهب ونويبع وطريقي دهب - شرم الشيخ ودهب - نويبع.

وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، إن مدينة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر تعرضت لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول تجمعت أمام المنشآت الصناعية التي أنشأتها الوزارة، وهي عبارة عن بحيرتين وحاجزين، موضحا أن البحيرة ب١ حجزت ما يقدر بحوالي ٣ ملايين متر مكعب من المياه وحجزت البحيرة ب٢ حوالي ٥.٥٠ مليون متر مكعب من مياه السيول الأمر الذي ساهم في حماية المدينة ومنشآتها الحيوية من أخطار السيول.

كما أكد الظاهر حصاد مليون متر مكعب أمام سد وادى الجيبي بمدينة دهب، والذي أنشيء عام ٢٠٠٤ وجرى تأهيله عام ٢٠١٩ ضمن عملية استكمال عملية درء مخاطر السيول المرحلة الثانية بمحافظة جنوب سيناء.

وتابع: "وفي مدينة مرسى علم، تعرضت قرية الشيخ الشاذلي لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول تجمعت أمام السدود الخمسة التي أنشأتها الوزارة (أم دهيس ـ أم سمرة م١ - أم سمرة م٢ ـ أم حرينة ـ أم لطيبة) والتي حجزت كمية من المياه قدرت ب ١٠٠ ألف متر مكعب.

ونوه الظاهر بأن منطقة سفاجا تعرضت لعاصفة مطرية أدت لحدوث سيول عند ك ٦٠ بطريق سفاجا - قنا، حيث انسابت المياه عبر وادي المرخ ووادي أم سيكات باتجاه قنا لتصب في نهر النيل وقد تفقد مسئولو الوزارة الأودية بالمنطقة للاطمئنان على الموقف.

وقال رئيس قطاع المياه الجوفية، في تصريحات لـ«الشروق» إن الوزارة نفذت منذ عام ٢٠١٤ أكثر من ١٦٠٠ منشأ صناعي لحماية الأرواح والبنية التحتية من أخطار السيول، مضيفا أن المياه التي تحصدها هذه المنشآت نستفيد منها في شحن المخزون الجوفي أو يستخدمها أهالي المنطقة المحيطة بشكل مباشر في الأغراض المختلفة.