رئيس الفلبين: إجلاء 40 مواطنا فلبينيا من غزة

ذكر الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس اليوم الأربعاء أنه تم إجلاء 40 مواطنا فلبينيا من قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مكثف، إلى مصر.



وعبر 40 فلبينيا من أصل 46 وافقوا على مغادرة قطاع غزة، بأمان، حدود رفح إلى مصر، حيث سيتم نقلهم إلى القاهرة، قبل أن يتوجهوا إلى الفلبين، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم.



وقال ماركوس في مقطع فيديو "آمل أن يتمكن باقي مواطنينا، الذين يرغبون أيضا في العودة إلى بلادهم، من العبور بأمان مع أزواجهم وذويهم. هناك حوالي 136 فلبينيا يعيشون في غزة".



وكان عضوان فلبينيان من منظمة "أطباء بلا حدود" قد غادرا غزة الأسبوع الماضي.



وأضاف ماركوس أن مرور الفلبينيين، كان ممكنا، من خلال التنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية مع سفارات إسرائيل والأردن ومصر.



وأقر ماركوس أيضا بجهود الوساطة التي قامت بها قطر، والتي قال إنها أدت إلى إعادة فتح الحدود.



وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن 115 فلبينيا، أعربوا في بادئ الأمر عن رغبتهم في مغادرة قطاع غزة المحاصر، لكن عدد الأفراد، الذين رغبوا في العودة إلى بلادهم، تراجع بسبب مخاوف بشأن مغادرة أزواجهم الفلسطينيين.