شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في جباليا شمال غزة.

كذلك وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 شهيدا وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على بيت لاهيا، ومنطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء.

ولا يزال المنقذون والمواطنون يحاولون انتشال شهداء وجرحى من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الطيران الإسرائيلي في منطقة الطوابين.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل سكاي نيوز بوصول جثامين 13 شهيدا إلى مستشفيي ناصر والأوروبي، إثر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في محافظة خان يونس جنوب غزة.

ووفق وزارة الصحة فقد سقط 10305 شهيدا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، منذ السابع من أكتوبر.

ومن بين القتلى، 4237 طفلا، و2719 سيدة، و631 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2350، بينهم أكثر من 1300 طفل.