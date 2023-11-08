إيطاليا تعتزم إرسال مستشفى عائما قبالة ساحل غزة

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا سترسل مستشفى عائما قرب ساحل قطاع غزة للمساعدة في علاج مصابي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح الوزير، أن السفينة ستغادر اليوم‭ ‬ميناء تشيفيتافيكيا الإيطالي وعلى متنها طاقم من 170 فردا، 30 منهم مدربون للتعامل مع حالات الطوارئ الطبية، مضيفا أن بلاده تعمل أيضا على إرسال مستشفى ميداني إلى غزة، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار كروزيتو إلى أن من المرجح الإبقاء على سفينتين إيطاليتين تابعتين للبحرية، تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة، في مكانهما.

وقال للصحفيين "سنقيم ما إذا كنا سنبقيهما في المنطقة، لكني أفضل الإبقاء على السفن الثلاث هناك حتى لا أشعر بأي ندم".

ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ومنها إيطاليا، اليوم إلى إقرار هدن إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات والمساعدة في إطلاق سراح الرهائن.