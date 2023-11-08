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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: اعتقال 37 فلسطينيا مطلوبا في مداهمات بالضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 3:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 3:13 م

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته اعتقلت 37 فلسطينيا مطلوبا، من بينهم 10 من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، خلال مداهمات الليلة الماضية بمختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه خلال مداهمة في بلدة بيرزيت بالضفة الغربية، صادرت قواته أدوات تابعة لحماس في وحدة تخزين، بالقرب من الجامعة المحلية التي كان يتم استخدامها من قبل فصيل الطلاب في حماس بالمسيرات، حسب صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل اليوم الأربعاء.

وتابع الجيش الإسرائيلي، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، اعتقلت قواته حوالي 1430 فلسطينيا مطلوبا بمختلف أنحاء الضفة الغربية، من بينهم أكثر من 900 ينتمون لحماس.

وذكرت وزارة الصحة بالسلطة الفلسطينية، أن أكثر من 155 فلسطينيا بالضفة الغربية قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية، وفي بعض الحالات مستوطنون منذ السابع من أكتوبر.


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