الصليب الأحمر: استهداف قوافلنا في غزة عملا غير إنساني ويخالف القانون الدولي

قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان الطرابلسي، إن الأوضاع الإنسانية في غزة باتت كارثية أن طلبات السلطات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات من غير المعقول أو المقبول أن يتم العمل بها.



وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» لبرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن مطالب السلطات الإسرائيلية بإخلاء المستشفيات في الوضع الحالي غير مقبول، مشددة على أنه من غير المعقول نقل هذه الأعداد الضخمة من المرضى لمستشفيات أخرى.



وأشارت إلى أن المستشفيات لا تأوي فقط المرضى بل الآلاف من كبار السن والنساء والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين، منوهة بأنه حتى وإن قُدمت هذه الطلبات من قبل السلطات الإسرائيلية، لا بد من الأخذ في الاعتبار الناحية الإنسانية.



لافتة إلى أن الصليب الأحمر مُصر على أن تكون المنشآت الصحية محمية، حتى في حال تقديم تلك الطلبات، معقبة: «نحن نرفض طلبات الإجلاء، لأن المنشآت الصحية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف»؟.



وأدانت استهداف إحدى قافلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «من غير المعقول استهداف العاملين في الأعمال الإنسانية، وكذا القوافل التي كانت متجهة لتقديم إغاثات وإنقاذ حياة الآلاف من الناس، ومن ثم تحويل مسار القافلة لمجمع الشفاء بدلاً من مستشفى القدس».



وأفادت بأن نفاد الوقود كارثة لقطاع الصحة في غزة، ولا يمكن تنفيذ أعمال الإغاثة دون كهرباء.