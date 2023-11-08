حذر مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة عاطف الكحلوت، من توقف العمل تماما خلال 24 ساعة بسبب نفاذ الوقود، بالمشفى المكتظ بالجرحى والمرضى والنازحين.



وقال الكحلوت في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء: "حذرنا في السابق من قرب توقف العمل في المستشفى الإندونيسي، ووصلنا إلى ما حذرنا منه، متبقي فقط 24 ساعة على توقف المستشفى بالكامل"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأوضح أن المستشفى "يعمل الآن على المولد الأقل قدرة بعد توقف المولد الرئيس لذلك توقفت بعض الأقسام الحيوية ومحطات التحلية والأكسجين عن العمل".



وأردف: "إذا لم يتم إمداد المستشفى بالوقود اللازم لتشغيل الكهرباء خلال 24 ساعة سيتوقف العمل في المستشفى بالكامل، وهذا يعني موت سريع لبعض المرضى".



وناشد الكحلوت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر "بالتدخل لتأمين ممرات آمنة لوصول الجرحى والمرضى إلى معبر رفح جنوب قطاع غزة ليتمكنوا من الخروج لتلقي العلاج في مصر والخارج".



ولفت إلى أن المستشفى "مكتظ بالمرضى ففي حين أن قدرته الاستيعابية 140 سريرا إلا أن هناك نحو 400 جريح ومريض يرقدون في المستشفى في غرف الانتظار وفي الممرات، إضافة إلى وجود 5 آلاف نازح من شمال القطاع".



ودحض الكحلوت الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق (تستخدمها المقاومة) في المستشفى قائلا: "هذه الفتحات الأرضية هي فوهات آبار لتخزين الوقود وأخرى لمياه الصرف الصحي وقد أنشئت مع بناء المستشفى".



ودعا الأمم المتحدة إلى "إرسال وفود لتفقد المستشفى والتأكد من خلوه من أي أنفاق أو حتى مقاومين، فمن يتم علاجهم هم جرحى القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل في قطاع غزة".



ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، قتل فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية. -