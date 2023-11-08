حيلة جديدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين لتسهيل إطلاق سراحهم من غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن عائلات الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لجأت لاستصدار جوازات سفر أجنبية لأبنائها من دول أخرى يمكن أن تعمل على محاولة إطلاق سراحهم.

وأضافت الهيئة، أن بعض العائلات أنجزت هذه الخطوة، وهناك عائلات أخرى تسير في ذات الاتجاه.

وأوضحت أن عدداً من الأسرى في قطاع غزة، والبالغ عددهم نحو 240 شخصاً، يحملون جوازات سفر أجنبية من 30 دولة.

ويعتقد أهالي الأسرى أن ازدواج الجنسية يمكن أن يؤدي إلى تليين موقف حركة حماس تجاه بعض الأسرى وإلى إطلاق سراح مزدوجي الجنسية منهم.

يذكر أنه يسهل على عدد كبير من الإسرائيليين الحصول على جواز سفر أجنبي، لأنهم بالأصل مهاجرون من دول أخرى، وفق شبكة الحدث.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف و328 فلسطينيا، بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفا، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

فيما تحتجز المقاومة الفلسطينية نحو 250 أسيرا في غزة، وتربط إطلاق سراحهم بتبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين.