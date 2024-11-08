• يتزامن صدوره مع كتاب «حرب» للصحفى الشهير بوب وودوارد

قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية التى فاز بها الأربعاء الماضى دونالد ترامب، صدرت عدة كتب عن الانتخابات وعن ترامب منها ما كتبه الكاتب الصحفى الأمريكى الشهير بوب وودوارد تحت عنوان «War» (حرب) عن كواليس المشهد السياسى فى واشنطن خلال السنوات القليلة الماضية، وخصص جزءًا من كتابه عن العام الأخير من رئاسة دونالد ترامب، والسنوات التى تلتها.

قال فيه وودوارد الصحفى الشهير الذى ساهم فى كشف فضيحة «ووتر جيت» فى كتابه الجديد، أن ترامب تحدث مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 7 مرات على الأقل منذ مغادرته المكتب البيضاوى فى 20 يناير 2021.

ونقل وودوارد الصحفى السابق فى «واشنطن بوست»، عن مساعد لترمب لم يذكر اسمه أن المرشح الجمهورى للرئاسة أجرى بعض تلك المكالمات، بينما كان يمارس ضغوطا على الكونجرس لحجب المساعدات العسكرية الأمريكية عن أوكرانيا، بحسب موقع الشرق الإخبارى.

وقال الكتاب إن ترامب، حين كان فى المكتب البيضاوى فى 2020، أرسل اختبارات فيروس كورونا-19، والتى كانت نادرة حينها إلى بوتين فى الأيام الأولى للوباء، لاستخدام بوتين الشخصى.

بوتين لترامب: «لا تخبر أحدا».

وعرف عن بوتين خلال فترة وباء كورونا، أنه كان قلقًا ومتوترًا إزاء احتمال الإصابة بالفيروس، وقال الكتاب إن بوتين حض ترامب على ألا يعلن عن البادرة علنا، وقال له: «لا أريدك أن تخبر أحدًا، لأن الناس سيغضبون منك، وليس منى»، وفق ما نقلت «نيويورك تايمز».

كما أصدر الرئيس الأمريكى ترامب كتابا جديدا تحت عنوان «انقذوا أمريكا» أكد فيه «ترامب» أنه يمثل كل ما يحدث على أرض الواقع الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه يمثل أيضًا الكثير من الماضى الجميل فى البيت الأبيض، بما فى ذلك علاقاته بزعماء العالم، وهو أمر مهم للغاية الآن، لا سيما مع مجريات الأحداث السياسية الجديدة والمنحنى الخطر الذى يتخذه العالم من تسلل السفن الروسية إلى كوبا؛ واعتراض الطائرات فوق ألاسكا؛ وتعاون روسيا والصين معًا ضد الولايات المتحدة.

وقال ترامب الرئيس الحالى للولايات المتحدة إن كتابه الثالث مستمد من النجاح الذى حققته الولايات المتحدة ككل، وقد أصدر «ترامب» عام 2021 أول كتاب مصور له بعنوان «رحلتنا معًا»، وأصدر كتابه الثانى بعنوان «رسائل إلى ترامب» عام 2023 والذى يتضمن مراسلات خاصة بين «ترامب» والسياسيين والمشاهير على مدار السنوات الأربعين الماضية.

ويسلط الكتاب الجديد الضوء على القمم التاريخية مع زعماء العالم على خلفية مشاهد من داخل البيت الأبيض فى عهد «ترامب»، كما يسلط الضوء على «الموضوعات والإنجازات الرئيسية لترامب»، بما فى ذلك مفاوضات التجارة، وتخفيضات الضرائب، والدبلوماسية الدولية، وأمن الحدود.

صدر الكتاب عن دار نشر «وينينج تيم» الأمريكية فى الثالث من شهر سبتمبر الماضى وهو كتاب مصور يهدف «ترامب» من خلاله لتسليط الضوء على «النجاح الكبير» للولايات المتحدة تحت قيادته، مؤكدًا أنه يمثل «القوة» التى ستتمتع بها البلاد مرة أخرى إذا أعيد انتخابه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر الجارى وهو ما تم بالفعل.

وتزامن إعلان صدور الكتاب مع كتاب «الحقائق التى نحتفظ بها» لكاملا هاريس الذى تصدر قوائم «أمازون» للكتب الأكثر مبيعًا بعد صدوره فى سبتمبر الماضى، والذى عرضته جريدة الشروق من قبل.