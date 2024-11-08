الرجال يعتقدون أكثر من النساء في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بضرورة إنجاب أطفال

كشف استطلاع حديث للرأي أن الرجال في ألمانيا يعتقدون أكثر بكثير من النساء أن إنجاب أطفال أمر ضروري.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إبسوس" لقياس مؤشرات الرأي، أن 59% من الرجال في ألمانيا ذكروا أنهم يرون ذلك، بينما لا ترى ذلك سوى 33% من النساء.

وفي مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، كان الفارق أصغر قليلا، حيث أيد 53% من الرجال و39% من النساء ضرورة إنجاب الأطفال، بحسب الاستطلاع.

وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت ألف شخص في ألمانيا، تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاما، وذلك خلال الفترة بين 15 فبراير و23 أبريل 2024.

وترى خبيرات أن السبب الحاسم وراء هذا الاختلاف هو أن حياة النساء تميل إلى أن تكون أكثر اضطرابا بسبب إنجاب الأطفال مقارنة بالرجال، حيث تميل الركائز الأساسية لحياتهن إلى البقاء أكثر استقرارا مقارنة بباقي النساء، كما أوضحت عالمة النفس مارايل بوترينج من زونتهوفن في جنوب ولاية بافاريا الألمانية.

وأشارت بوترينج إلى أن النساء تستثمر في الغالب الكثير في التعليم والوظائف والمهن. وقالت: "نتيجة لذلك، فإن لديهن خوفا مشروعا من أن تتأثر حياتهن المهنية بإنجاب طفل".

وأوضحت بوترينج أن الأطفال يعنون في الواقع مسارا مهنيا مختلفا للنساء في أغلب الأحيان، وفي بعض الأحيان يتم وضع الأمهات في مناصب أدنى وقد يصل الأمر إلى فقدان وظائفهن على المدى الطويل.

وأشارت بوترينج إلى أن تحدي الموازنة بين الأسرة والعمل يتفاقم في ألمانيا، حيث لا تقدم العديد من الشركات نماذج عمل صديقة للأسرة.

وذكرت بوترينج أن العديد من النساء يرون أنه من المهم كسب أموالهن الخاصة، مضيفة أنه فوق كل هذا يأتي القلق من عدم القدرة على تحمل تكاليف تنشئة أسرة، وقالت: "مثل هذه المخاوف لها ما يبررها".