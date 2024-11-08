وزير الري يتابع حالة منشآت ومخرات السيول والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا أمس، لمتابعة موقف منشآت ومخرات السيول، والاستعداد لموسم الأمطار والزراعات الشتوية، والتمهيد لخطة الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لعام 2025.

ووجه سويلم، خلال الاجتماع، مصلحة الري بسرعة نهو تطهيرات مخر سيل الشيخ عيسي بقنا، والتنسيق مع معهد بحوث الموارد المائية لدراسة العمل الصناعي الواقع في نهاية المخر لتحديد قدرته على إمرار التصرفات المتوقعة، وأيضا مراجعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها على مخر سيل وادي العسال بالإسماعيلية.

كما وجه الوزير، باتخاذ اللازم تجاه التعديات الواقعة على مجرى مخر سيل كفر العلو بحلوان، مع التأكيد على جميع الشركات المنفذة لأعمال الحماية من أخطار السيول بمراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية عند تنفيذ مباني الدبش بعمليات الحماية.

وكلف الوزير بمتابعة هيئة الصرف، تطهير المصارف الزراعية ونهوها في أقرب وقت لتمكينها من استقبال مياه السيول الواردة عبر مخرات السيول وإمرار هذه المياه بدون أية معوقات وصولا إلى نهر النيل، موجها بسرعة إصدار أوامر التطهيرات لعدد من المصارف الواقعة بإدارة صرف شمال البحيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتأخرين في التنفيذ.

وشدد الوزير، على نقل نواتج التكريك والتطهير من على الطرق الأسفلتية بكامل الإدارة، مع سرعة إصلاح 2 كوبري على مصرفى كنج عثمان وأبو العينين، وإعداد حصر بحالة كل الكباري ذات الحاجة للإحلال أو الصيانة وعمل خطة زمنية بالإجراءات الواجب اتباعها حيالها.

كما وجه الوزير، بمراجعة خطط الاستعداد لموسم اقصي الاحتياجات (الموسم الصيفي 2025) بين مصلحة الرى والإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بالمحافظات، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وتحديث البرامج الزمنية لها للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة، والتنسيق بين إدارات صيانة المجاري المائية وشئون توزيع المياه ووحدة المنشآت بقطاع الخزانات لوضع أولويات إحلال وتجديد البوابات بنطاق إدارات ري دمياط وغرب البحيرة لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه بهذه المناطق مع نهو التنفيذ قبل بداية شهر أبريل 2025.

وشدد على سرعة التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان لإعداد خطة للتعامل مع منطقة وادى النقرة بأسوان سواء خلال الموسم الشتوي 2024 أو الموسم الصيفي 2025.

كما وجه لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ عملية تأهيل محطة الطويسة وبلانة، مطالبا قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقارير مرور للتفتيش على مدي التزام إدارات الري بتطبيق جداول المناوبات على الترع الفرعية وتوضيح أسباب عدم الالتزام بها إن وجدت.