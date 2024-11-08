ميدو: عدم احتساب ركلة جزاء لـ زد أمام الأهلي «فضيحة»

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يتوقع أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ألا ينتهي الموسم الحالي بالدوري الممتاز على خير إذا استمر الوضع الحالي، مشيرا إلى أن عدم احتساب ركلة جزاء لـ زد أمام الأهلي فضيحة.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" لو استمرّ رتم التصعيد في الدوري المصري بهذا الشكل دون تدخل الكبار فأتوقع بألا ينتهي هذا الموسم على خير وأتمنى طبعا إني أكون مخطئ!!".

أضاف:" ولكن تعري الحكام وتسيب اللجان الإلكترونية وبعض المنابر الإعلامية تنهش فيهم بهذا الشكل دون حماية فتوقع أن في يوم هييجي الحكام هترفض تحكم فيه الماتشات الكبيرة!!".

تابع ميدو:" عدم احتساب ضربة جزاء لـ زد في مباراة الأمس فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح التحكيم المصري ووصمة عار جديدة لن ينساها التاريخ".

أشار:" الأحداث اللي بتدور دلوقتي على المشاع بتبينلك ليه الزملكاوية معتزين بزمالكاويتهم".

أضوح:" بكل بساطة لأن البطولة اللي بيفوز بيها الزمالك في وسط هذه الأجواء بمليون بطولة ودلوقتي العالم العربي كله بقى شاهد علينا".

أتم:" إنك تفوز ببطولات في عز الإرهاب المعنوي اللي بيحصل لكل المسؤولين فارفع رأسك فوق انت زمالكاوي".