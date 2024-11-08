استبعاد نجم آرسنال من قائمة إيطاليا

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أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لإيطاليا، قائمة منتخب بلاده استعدادا لمباراتي بلجيكا وفرنسا، بالجولتين الخامسة والسادسة بدوري الأمم الأوروبية.

قائمة الأزوري شهدت غياب الثنائي ريكاردو كالافيوري (آرسنال) وماتيو جابيا (ميلان) بسبب الإصابة، فيما حصل كوموزو (19 عاما) على الاستدعاء الأول له مع المنتخب الأول.

وفيما يلي قائمة إيطاليا:

حراسة المرمى: دوناروما، فيكاريو، ميريت

الدفاع: باستوني، بونجيورنو، كامبياسو، كوموزو، دي لورينزو، ديماركو، جاتي، أوكولي، سافونا، أودوجي

الوسط: باريلا، فراتسي، بيسيلي، ريتشي، روفيلا، تونالي

الهجوم: مويس كين، مالديني، راسبادوري، ريتيجي.