قوات الاحتلال تحتجز الصحفي عصام الريماوي قرب طولكرم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المصور الصحفي عصام الريماوي على حاجز عناب شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت الريماوي على حاجز عناب، وفتشت مركبته وكاميراته.