 قوات الاحتلال تحتجز الصحفي عصام الريماوي قرب طولكرم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تحتجز الصحفي عصام الريماوي قرب طولكرم

وفا
نشر في: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 4:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 نوفمبر 2024 - 4:20 ص

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المصور الصحفي عصام الريماوي على حاجز عناب شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت الريماوي على حاجز عناب، وفتشت مركبته وكاميراته.


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