قوات الاحتلال تحتجز الصحفي عصام الريماوي قرب طولكرم

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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المصور الصحفي عصام الريماوي على حاجز عناب شرق طولكرم.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال احتجزت الريماوي على حاجز عناب، وفتشت مركبته وكاميراته.