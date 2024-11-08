الشرطة الفرنسية تتأهب استعدادا لزيارة منتخب إسرائيل لباريس

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية رفعت حالة التأهب استعدادا لزيارة المنتخب الإسرائيلي بعد 5 أيام، خشية تكرار ما حدث في هولندا الليلة الماضية.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الهولندية، أمس الجمعة، إصابة 10 أشخاص واعتقال 62 آخرين جراء اشتباكات بين مشجعين إسرائيليين لنادي "مكابي تل أبيب"، ومجهولين في العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك بينما أطلقت الحكومة الإسرائيلية "مهمة إنقاذ" لإجلاء مشجعي الفريق الإسرائيلي عقب الاشتباكات.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الهولندية، في منشور لها عبر منصة "إكس"، إنها بدأت تحقيقا كبيرا بشأن أحداث العنف المتعددة، مشيرة إلى أنها تحقق في "احتجاز محتمل لرهائن"، بحسب قناة "الشرق" السعودية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين. وعلى إثر ذلك، وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين للجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل أشعلوا الألعاب النارية خلال تلك الدقيقة بينما بقية الجماهير صامتة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.