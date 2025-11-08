رئيس جامعة الأزهر ومحافظ بنى سويف يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفرع الجامعة بالمحافظة

وإعلان خطة التوسع بإنشاء 8 كليات ومستشفى جامعي على مساحة 20 فدانًا



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، و الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، افتتاح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفرع الجامعة ببني سويف، بحضور السادة النواب وعمداء الكليات، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، و الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، و الدكتور خالد عبد العظيم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف، و الدكتورة حنان عبد العزيز عبد الخالق عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدكتور حامد شاكر وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، والدكتور مبروك محمد حسن المدرس بالكلية، وعدد من القيادات التنفيذية والأزهرية، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، وطارق على - جهاز مدينة بني سويف.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أعرب الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف عن خالص تقديره لمعالي محافظ بني سويف على دعمه المستمر لفرع الجامعة بالمحافظة، ومشاركته الفاعلة في افتتاح الكلية، مؤكدًا أن افتتاح هذا الصرح العلمي يعكس حرص الأزهر الشريف على التوسع في نشر رسالته العلمية والدعوية في كافة ربوع مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أن فرع جامعة الأزهر الشريف ببني سويف يقع على مساحة عشرين فدانًا، ويجري العمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تتضمن إنشاء ثماني كليات ومستشفى جامعي ومدينة سكنية للطلاب، إلى جانب مسجد الجامعة الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع ويتكون من طابقين، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يشمل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وكلية التمريض، ومسجد الجامعة، بينما يجري العمل في إنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم والتربية، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي والمباني السكنية للطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد العظيم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين أن افتتاح الكلية اليوم يمثل ثمرة جهود كبيرة بذلتها الجامعة خلال الفترة الماضية لإقامة بيئة تعليمية متكاملة تليق باسم ومكانة الأزهر الشريف، موضحًا أن الكلية تستهدف إعداد خريجين مؤهلين علميًا وخلقيًا قادرين على نشر رسالة الإسلام الوسطية والاعتدال.

كما أشار الدكتور مبروك محمد حسن، مقدم الاحتفالية، إلى أن هذا الحدث يجسد عهد الولاء والانتماء للوطن بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وكل القيادات الوطنية من جيش وشرطة، الذين يقدمون نموذجًا في العطاء وخدمة الوطن، مؤكدًا أن العلم والولاء لوطننا الغالي هما جناحا النهضة والتنمية.