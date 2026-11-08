 غدا.. نورا ناجي توقع مؤلفاتها بجناح دار الشروق في معرض الشارقة للكتاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. نورا ناجي توقع مؤلفاتها بجناح دار الشروق في معرض الشارقة للكتاب

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 5:34 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 5:34 م

تستضيف دار الشروق الكاتبة والروائية نورا ناجي في حفل توقيع مؤلفاتها الصادرة عن الدار، غدًا الاثنين 9 نوفمبر، في الخامسة والنصف مساءً، بجناحها «S2» في القاعة الثالثة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.

ويضم حفل التوقيع ستة مؤلفات لنورا ناجي، هي: «سنوات الجري في المكان»، و«أطياف كاميليا»، و«بيت الجاز»، و«الكاتبات والوحدة»، و«بنات الباشا»، و«مثل الأفلام الساذجة»، بما يتيح للقراء لقاء الكاتبة والحصول على نسخ موقعة من مؤلفاتها.

ويأتي اللقاء ضمن برنامج فعاليات دار الشروق في المعرض، الذي تشارك فيه بمجموعة من أحدث إصداراتها وأبرز عناوينها للكبار والأطفال.

وتتواصل فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب حتى 15 نوفمبر الجاري، بمركز إكسبو الشارقة، بعدما انطلقت في الرابع من الشهر نفسه.

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