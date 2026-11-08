يصدر قريبا عن المجلس الأعلى للثقافة كتاب «مرايا السرد.. مقاربة نقدية في الخطاب السردي»، للناقد والأكاديمي الدكتور أحمد الصغير، والذي يقدم من خلاله مجموعة من القراءات النقدية في جماليات الخطاب السردي، وتحولات الشخصية، وقضايا الذاكرة والهوية والمكان في الأدب.

ويجمع الكتاب بين المقاربة النظرية والتطبيق النقدي، متجاوزًا حدود الحكاية وأحداثها إلى استكشاف البنية الجمالية والدلالية للنصوص السردية، وما تنطوي عليه من رؤى إنسانية وثقافية.

ويتناول المؤلف تجارب سردية مصرية وعربية وعالمية، متوقفًا عند عوالم الأديب نجيب محفوظ، وتجليات الموروث الشعبي في القصة المصرية، إلى جانب دراسات في القصة والرواية، وقضايا الذاكرة والهوية وعلاقة النص بسياقه الثقافي والإنساني.

ولا تقتصر قراءات الكتاب على تحليل التقنيات الفنية والبناء السردي، وإنما تسعى إلى الكشف عن المعاني والدلالات الكامنة وراء الحكايات، وفتح مساحات جديدة للتأمل في تعدد الرؤى والأسئلة التي يطرحها النص الأدبي.

والدكتور أحمد الصغير ناقد وأكاديمي مصري، وأستاذ الأدب العربي الحديث والنقد بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد. حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها من جامعة سوهاج عام 1999، ثم الماجستير في الأدب العربي الحديث من جامعة عين شمس عام 2005، عن رسالته «الخطاب الشعري في السبعينيات: دراسة فنية ودلالية»، والدكتوراه عام 2008 بمرتبة الشرف الأولى، عن أطروحته «بناء قصيدة الإبيجراما في الشعر العربي الحديث».