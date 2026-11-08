مديرية العمل بالقاهرة تنجح في إتمام عشرات التسويات الودية للنزاعات العمالية

واصلت مديرية العمل بالقاهرة جهودها لحماية حقوق العاملين وتسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية، من خلال مكاتب علاقات العمل المختلفة.

وقال فوزي صابر مدير المديرية، إن مكتب شرق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة نجح في إتمام 5 تسويات ودية، إلى جانب 17 تسوية خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، أسفرت عن حصول العمال على مستحقاتهم المالية ومسوغات التعيين وشهادات الخبرة ورصيد الإجازات، وإعادة أحد العاملين إلى مقر عمله.

وأضاف أن مكتب البساتين ودار السلام والمقطم أتم 3 تسويات، بينما نجح مكتب الغرب وعابدين في إتمام 5 تسويات خلال الفترات المعلنة، كما أتم مكتب بدر تسويتين لصالح عاملين بشركتي التحالف المصري للتعليم وسمارتك للمستحضرات الطبية، ونجح مكتبا علاقات العمل عبر مقر المطرية في تسويتين وديتين.

وفي مجال التفتيش، نفذت مكاتب المديرية حملات على شركتي السهم للخدمات البترولية وكيتكس وير للملابس، وأسفرت حملة الأخيرة عن تحرير إنذارات ومحضر فوري بشأن 19 عاملًا أجنبيًا، كما نظمت المديرية ندوة بمؤسسة روزاليوسف حول السلامة المهنية ومناهضة التنمر والتحرش، بحضور 16 عاملًا.