كيروش: فخور بروح اللاعبين وموقف المصابين لم يتحدد حتى الآن

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد التعادل مع الجزائر والتأهل كأول للمجموعة إلى ربع نهائي كأس العرب.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي:"قبل الحديث عن أي شيء، أود في بداية حديثي أن أتوجه بالتهنئة للاعبي المنتخب المصري على ما قدموه في مباراة اليوم، هم يستحقون التقدير على الروح والقتال".

وأضاف:"الأجواء كانت رائعة في الملعب، وأعتقد أن كل من حضر المباراة استمتع بها، وأهنئ أيضًا مدرب الجزائر مجيد بوقرة على منتخبه الرائع وأتمنى لهم كل التوفيق".

وواصل:"ليس من السهل أن تلعب مباراة كهذه مع فقدان لاعبين دفعة واحدة نتيجة الإصابة، لكننا تعاملنا مع الموقف بعد التغييرات فقد أدى مصطفى فتحي وأحمد ياسين مباراة رائعة للغاية".

وأكمل:"أريد مرة أخرى أن أشيد باللاعبين وأيضًا بجمهورنا الذي حضر لتشجيعنا، فهم يستحقون هذه النتيجة على ما قدموه".

واستطرد:"أفشة حتى الآن إمكانية مشاركته لم تضح في المباراة القادمة، سنشاهده غدًا في التدريبات ونقرر بعد ذلك، وكذلك الحال مع أحمد حجازي وأيمن أشرف اللذان سيخضان لكشف طبي اليوم أو غدًا".

وأضاف:"المباراة انتهت بالتعادل، لكن في رأيي كرة القدم هي من فازت في مباراة اليوم وأعتقد أن الجماهير التي حضرت المباراة استمتعت باللاعبين والأداء من المنتخبين".

واستكمل:"لعبنا جيدًا وتحكمنا في مجريات اللعب، اللاعبون يستحقون الاحتفال بعد المباراة على ما قدموه، لقد واجهنا خصمًا قويًا وظهرنا بمستوى فني جيد وكنا نديًا قويًا".

وأتم:"أنا فخور لرؤية هذه الروح من لاعبي المنتخب، الآن علينا الراحة والاستعداد لمباريات مختلفة تمامًا عن مباريات مرحلة المجموعات سواء في دور الثمانية أو عندما نصعد للأدوار المقبلة، وسنحاول الفوز على الأردن في المباراة القادمة من أجل التأهل للأدوار المقبلة".