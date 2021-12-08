تراجع فائض الحساب الجاري لليابان خلال أكتوبر الماضي

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أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع فائض الحساب الجاري خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بنسبة 4ر39% سنويا إلى 7ر1018 مليار ين (97ر8 مليار دولار).

جاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات التي كانت 5ر1308 مليار ين مقابل 7ر1033 مليار ين خلال أيلول/سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال تشرين أول/أكتوبر بنسبة 7ر11% سنويا إلى 7080 مليار ين في حين زادت الواردات بنسبة 3ر28% إلى 2ر6913 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 7ر166 مليار ين.

كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 4ر5 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 6ر879 مليار ين.