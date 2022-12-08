رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور كوريا الجنوبية الثلاثاء لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، سيقوم بزيارة لمدة 4 أيام إلى كوريا الجنوبية بداية من يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة مجموعة من القضايا النووية مع كبار المسؤولين الحكوميين.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن بيان الخارجية أن جروسي من المقرر أن يبحث عدة مواضيع بما يشمل البرنامج النووي لكوريا الشمالية وخطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط في الربيع المقبل.

يذكر أن زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد الأولى التي يقوم بها إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019.