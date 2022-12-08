 باهر المحمدي أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي وسيراميكا بالدوري - بوابة الشروق
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باهر المحمدي أفضل لاعب في مباراة الإسماعيلي وسيراميكا بالدوري

محمد جلال
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 9:53 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 9:53 م

حصل باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي اقيم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الممتاز.

وسجل المحمدي هدف التعادل في الدقيقة 69 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى، لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق، وكان رجب نبيل قد سجل هدف سيراميكا من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وبهذه النتيجة، يتواجد الإسماعيلي في المركز السادس عشر برصيد نقطتين، فيما يملك سيراميكا كليوباترا 4 نقاط في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري العام.


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