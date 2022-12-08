أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، قطع المياه لمدة ١٥ ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل، حتى الثانية عشر منتصف الليل في ٣ مراكز.

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك نتيجة تنفيذ أعمال صيانة بعنبر الطلمبات بمحطة مياه العزب الجديدة المرحلة الأولى، تنفيذ أعمال صيانة خط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم أبشواي القديم بمنطقة المدابغ وعزبة عاشور، وتنفيذ أعمال صيانة بخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم إطسا القديم بمنطقة المشاتل صيانة خط مياه الشرب قطر ٥٠٠ مم العزب، يوم السبت المقبل.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة هي مدينة الفيوم، ومركز إطسا، ومركز يوسف الصديق، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.